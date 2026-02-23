Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Названа ошибка в питании, которая может ускорить ухудшение памяти

BBI: недостаток клетчатки может ускорить потерю памяти в пожилом возрасте
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университет штата Огайо выяснили, что дефицит клетчатки в рационе может быстро вызывать нарушения памяти в пожилом возрасте — даже раньше, чем появляется лишний вес. Работа опубликована в Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

В эксперименте молодых и старых крыс в течение трех дней кормили либо стандартным кормом, либо сажали на одну из пяти «рафинированных» диет с разным содержанием жиров и сахара. Общей чертой всех экспериментальных рационов было отсутствие клетчатки. Этот компонент растительных продуктов не расщепляется пищеварительными ферментами, а перерабатываются полезной микрофлорой кишечника.

Поведенческие тесты показали: у старых животных независимо от соотношения жира и сахара в рационе ухудшалась долговременная эмоциональная память, за которую отвечает миндалевидное тело. При этом функции гиппокампа, связанного с пространственной и эпизодической памятью, снижались в основном на диете с высоким содержанием жира и низким содержанием сахара.

Анализ крови и кишечника выявил резкое снижение уровня бутирата — короткоцепочечной жирной кислоты, которая образуется при расщеплении пищевых волокон микробиотой. Ранее было показано, что бутират обладает противовоспалительным действием и способен проникать через гематоэнцефалический барьер. Его дефицит может способствовать воспалению в мозге.

На клеточном уровне исследователи обнаружили повреждение митохондрий микроглии — клеток иммунной системы мозга. У молодых животных энергетические структуры адаптировались к нагрузке, тогда как у старых работали значительно менее эффективно.

Авторы подчеркивают: негативные изменения возникали всего за несколько дней и не были напрямую связаны с ожирением. По их мнению, ключевым фактором риска оказался именно недостаток клетчатки и связанное с ним снижение уровня бутирата. В дальнейшем ученые планируют проверить, способны ли добавки с клетчаткой или бутиратом обратить эти возрастные нарушения.

Ранее ученые подсчитали, на сколько лет продлевает жизнь правильное питание.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!