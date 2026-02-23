Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Иране предупредили США о последствиях в случае удара по республике

Багаи: Иран будет рассматривать даже ограниченный удар США как акт агрессии
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран будет рассматривать даже «ограниченный удар» со стороны Соединенных Штатов как акт агрессии. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи во время брифинга, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что акт агрессии останется актом агрессии.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах США и Ирана есть небольшой прогресс, но стороны еще далеки друг от друга.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Пезешкиан заявил, что Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров с США в Женеве.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!