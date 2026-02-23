В Иране предупредили США о последствиях в случае удара по республике

Багаи: Иран будет рассматривать даже ограниченный удар США как акт агрессии

Иран будет рассматривать даже «ограниченный удар» со стороны Соединенных Штатов как акт агрессии. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи во время брифинга, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что акт агрессии останется актом агрессии.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах США и Ирана есть небольшой прогресс, но стороны еще далеки друг от друга.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Пезешкиан заявил, что Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров с США в Женеве.