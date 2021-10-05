Ученые сообщили о рекордно холодной зиме в Антарктиде

На Южном полюсе зафиксировали самую холодную зиму в истории наблюдений. Об этом сообщает газета The Washhington Post со ссылкой на ученого NASA.

В 2021 году в Северном полушарии во многих местах прошло необычно жаркое лето. Одновременно с этим, на Южном полюсе, где была зима, зафиксировали рекорд холода.

Средняя температура с апреля по сентябрь на антарктической станции Амундсен-Скотт, находящейся прямо на полюсе, была -61 градус. Это самая низкая отметка за всю историю существования станции с 1957 года, на 4,5 градуса ниже рекорда 30-летней давности. Факт рекорда подтвердил Ричард Каллэзер, исследователь из Центра глобального моделирования и ассимиляции NASA.

Ученые считают, что это довольно неожиданно на фоне глобального потепления. Аномальный холод вызвал также рост количества морского льда вокруг континента, его объемы вышли на пятое место в истории наблюдений.

Мэттью Лаззара из Висконсинского университета прокомментировал изданию эту новость, основываясь на своем опыте экспедиций в Антарктиду. «При таких температурах очень трудно управлять самолетом, – написал он. – Когда термометр находится между отметками -50 и -58 градусов Цельсия, есть риск, что жидкость гидравлической системы замерзнет, а топливо станет похожим на желе».

Ранее в Москве был побит 46-летний рекорд атмосферного давления.