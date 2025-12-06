На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Симоньян усомнилась в престиже списка самых влиятельных людей FT

Симоньян о попадании в список влиятельных людей по версии FT: спорная компания
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram прокомментировала свое попадание в список самых влиятельных людей мира британской газеты Financial Times (FT).

«В списке лидеров по версии Financial Times, кроме меня, также глава британской разведки, руководитель аппарата Белого дома и мэр Нью-Йорка. Спорная компания», — написала она.

FT объяснила включение Симоньян в список самых влиятельных людей мира тем, что они считают ее одной из наиболее преданных сторонниц курса президента России.

Помимо Симоньян, в список попали основатель компании Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели, избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, исполнительный вице-председатель американской технологической компании Oracle Сафра Кац, исполнительный вице-президент китайского производителя автомобилей BYD Стелла Ли и другие.

Ранее Симоньян рассказала о популярности своей новой книги в МДК.

