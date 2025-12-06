На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беженец из Новопавловки рассказал о визите наемника из Румынии

Беженец из Новопавловки рассказал о наемнике из Румынии
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беженец из Новопавловки в Донецкой народной республике Роман Бойко рассказал о встрече в городе наемника из Румынии. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, наемник несколько раз подходил к ним и спрашивал, почему они не эвакуировались из города. При этом, сам наемник рассказал о себе, что сам из Румынии, где у него остался дом.

«Он сказал, что сам — подданный Румынии. Я понял, что это наемник. Форма такая, все чистенькое, в отличие от ВСУ: они чумазые какие-то, а этот ходил в чистой форме», — рассказал Бойко.

17 ноября российские военнослужащие использовали туман для захода в Новопавловку в Днепропетровской области. Об этом заявил эксперт и капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что это достаточно большой населенный пункт, который является важной точкой на линии боевого соприкосновения.

По словам эксперта, это село поможет российским войскам продвинуться и в Запорожской области, и на Красноармейском направлении.

Ранее российские войска взяли под контроль Безымянное.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами