Беженец из Новопавловки в Донецкой народной республике Роман Бойко рассказал о встрече в городе наемника из Румынии. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, наемник несколько раз подходил к ним и спрашивал, почему они не эвакуировались из города. При этом, сам наемник рассказал о себе, что сам из Румынии, где у него остался дом.

«Он сказал, что сам — подданный Румынии. Я понял, что это наемник. Форма такая, все чистенькое, в отличие от ВСУ: они чумазые какие-то, а этот ходил в чистой форме», — рассказал Бойко.

17 ноября российские военнослужащие использовали туман для захода в Новопавловку в Днепропетровской области. Об этом заявил эксперт и капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что это достаточно большой населенный пункт, который является важной точкой на линии боевого соприкосновения.

По словам эксперта, это село поможет российским войскам продвинуться и в Запорожской области, и на Красноармейском направлении.

Ранее российские войска взяли под контроль Безымянное.