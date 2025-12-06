На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил отношение США к НАТО в новой доктрине национальной безопасности

Эксперт Лукьянов заявил об изменении подхода США к расширению НАТО
Kevin Mohatt/Reuters

США в новой доктрине национальной безопасности придерживается абсолютно нового подхода в отношении НАТО. На это обратил внимание директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что Вашингтон впервые отказался от идеи постоянного расширения Североатлантического альянса, что стало главным изменением в новой доктрине.

По мнению Лукьянова, Белый дом четко дал понять, что НАТО не должно быть организацией для постоянного расширения.

Аналитик напомнил, что после холодной войны в XX века политика адаптации новых членов в НАТО была неизменной и не подвергалась сомнению. Теперь же Соединенные Штаты решили остаться в НАТО, хотя ранее в западных СМИ появлялась информация о таких планах президента Дональда Трампа.

Лукьянов добавил, что в США считают, что не должны брать на себя дополнительные риски из-за расширения НАТО, поскольку конфликт на Украине продемонстрировал высокую степень угроз для безопасности и стабильности.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.

