Россия может обновить рекорд по количеству выходов в открытый космос

Российские космонавты в 2022 году, вероятно, установят новый рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого оказалась программы полета станции.

По данным агентства, в программе прописаны девять выходов: три в июле, два в январе и по одному в феврале, апреле, августе и ноябре.

Пока наибольше больше всего российские космонавты выходили в открытый космос в 2013 году — шесть раз. Всего с 2001 по 2021 годы россияне покидали борт МКС 58 раз, включая восемь внеплановых выходов.

Ранее российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос второй раз за неделю для того, чтобы продолжить работы по интеграции нового модуля «Наука» в МКС.

До этого стало известно, что «Науку» подключили к американской системе электроснабжения.