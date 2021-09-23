При передаче данных между МКС и модулем «Наука» выявлены сбои

Между МКС и новым модулем «Наука» зафиксировали сбои передачи данных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Европейское космическое агентства (ЕКА).

«Первоначальные тесты показали сбои при передаче данных между модулями «Звезда» и «Наука». Исследования коммуникационных потоков в российском сегменте МКС продолжаются», — сказали в ЕКА.

Уточняется, что российский компьютер и внешняя панель управления работают нормально.

Ранее сообщалось, что с модулем «Наука» на МКС возникло два блока проблем. Позже была названа причина сбоев в работе модуля.

МЛМ «Наука» пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции 30 июля. Спустя месяц, 30 августа, генеральный конструктор РКК «Энергия» и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что на борту нового модуля начался первый научный эксперимент.