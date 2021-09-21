Ученые выяснили, когда надо начинать реабилитацию после инсульта

Начинать реабилитацию после инсульта следует через 60-90 дней после него, установили неврологи из Джорджтаунского университета — в это время мозг наиболее предрасположен к изменениям. Подробнее об этом сообщается в статье в журнале PNAS.

Почти две трети перенесших инсульт не могут полностью восстановить функции рук, что ограничивает повседневную деятельность. Чтобы понять, когда нужно приступать к реабилитации, исследователи наблюдали за 72 пациентами после инсульта, которые через 30, 60-90 или более чем 120 дней получали 20 дополнительных часов терапии, ориентированной на восстановление двигательной активности.

Наилучшие результаты оказались у второй группы. У первой наблюдался меньший прогресс. Спустя полгода или более реабилитация была практически бесполезна.

После инсульта, по-видимому, мозг на некоторое время становится более пластичным, поясняют исследователи — это позволяет ему заново освоить утраченные навыки. Однако этот период ограничен, и, по-видимому, в первый месяц после инсульта мозг еще не готов к изменениям, а спустя полгода уже теряет способность к ним. Поэтому важно начать работу над восстановлением навыков в тот промежуток времени, когда организм наиболее к этому расположен.