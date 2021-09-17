Астроном объяснил нехватку аммиака на Уране и Нептуне выпадением града

Французский астроном дал объяснение нехватке аммиака в верхних слоях атмосферы Урана и Нептуна. Свое исследование он представил на Европейском конгрессе планетарных наук, проходящем в онлайн-формате.

Недавние астрономические наблюдения в инфракрасном и радиодиапазонах показали, что в атмосфере Урана и Нептуна мало аммиака. Это странно, поскольку согласно моделированию ученых, это вещество должно было туда попасть сразу при формировании планет из протопланетного облака. Та же самая модель правильно предсказала изобилие метана в этих планетах-гигантах. Тристан Гийо из Лаборатории Лагранжа высказал предположение, как такое могло произойти.

Ключ к разгадке дало изучение Юпитера космическим аппаратом «Юнона». Зонд обнаружил, что Юпитере много аммиака, но находится он гораздо глубже, чем предполагали ученые. Во время штормов водно-аммиачный град может образовываться из-за способности аммиака разжижать кристаллы водяного льда при очень низких температурах, около -90 градусов.

На Юпитере эти градины могут вырасти до килограмма и более, что тяжелее самых больших градин на Земле. Падая вниз, они переносят аммиак в глубокие слои атмосферы, где он оказывается запертым под облаками. «Согласно предсказаниям термодинамической химии, этот процесс еще более эффективен на Уране и Нептуне, а область роста градин расширяется и переносится на еще большие глубины, – рассказывает Тристан Гийо. – Таким образом, аммиак, вероятно, просто спрятан в глубоких атмосферах этих планет, вне досягаемости современных инструментов».

Однако, чтобы это проверить, потребуется изучить Уран или Нептун с близкого расстояния с помощью орбитального зонда. На данный момент поблизости от этих планет пролетел лишь американский «Вояджер-2» в 1980-х годах, чья аппаратура неспособна дать ответ на подобный вопрос.