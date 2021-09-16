SpaceX запустил на орбиту первый гражданский экипаж

Компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту первый гражданский экипаж. Falcon 9 стартовала с космическим кораблем Crew Dragon, на котором находятся четыре пассажира. Их должны доставить на околоземную орбиту. Отмечается, что туда еще не отправлялся ни один гражданский экипаж. Об этом сообщает компания в своем официальном Twitter-аккаунте.

Корабль будет совершать виток вокруг Земли каждые 90 минут. Высота их орбиты составит 575 километров, это расстояние дальше, чем орбиты МКС и телескопа Хаббл.

Возглавляет экипаж 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, глава компании Shift4 Payments, работающей в сфере электронной торговли.

Еще один участник полета — бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. На борту корабля находятся две женщины: исследователь и предприниматель Сиан Проктор и Хейли Арсено. Последняя в детстве девушка перенесла рак костей. Из-за болезни нога была ампутирована, теперь Арсено передвигается с помощью протеза.