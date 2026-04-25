Лавров ответил армянским анекдотом на вопрос об искусстве российской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал анекдот об армянском радио в ответ на вопрос журналиста, в чем заключается искусство российской дипломатии. Шутка прозвучала высказался в интервью «Общественному телевидению России».

«Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?» Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие», — сказал дипломат.

По его словам, такой подход «тоже можно занести в арсенал методов дипломатии».

Лавров отметил, что задача дипломатии — отстаивать национальные интересы и при этом уважать интересы достойных партнеров.

18 января министр признался, что чувство юмора помогает ему в работе. Вопрос главе российской дипломатии задала 9-летняя Виктория Васильева, для которой после «Итогов года» президента РФ Владимира Путина организовали стажировку в программе «Москва. Кремль. Путин». Девочка поинтересовалась у Лаврова, помогает ли в его нелегкой работе чувство юмора. Глава МИД ответил, что ему помогает и предположил, что его юмор также помогает тем, кто с ним общается. «По крайней мере, смеются иногда», — добавил Лавров.

