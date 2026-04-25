Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров ответил армянским анекдотом на вопрос об искусстве российской дипломатии

Евгений Биятов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал анекдот об армянском радио в ответ на вопрос журналиста, в чем заключается искусство российской дипломатии. Шутка прозвучала высказался в интервью «Общественному телевидению России».

«Армянское радио спросили: «Что такое дипломатия?» Они ответили, что есть несколько вариантов, но самый приличный: дипломатия — это искусство послать человека по адресу, но сделать это так, чтобы он предвкушал путешествие», — сказал дипломат.

По его словам, такой подход «тоже можно занести в арсенал методов дипломатии».

Лавров отметил, что задача дипломатии — отстаивать национальные интересы и при этом уважать интересы достойных партнеров.

18 января министр признался, что чувство юмора помогает ему в работе. Вопрос главе российской дипломатии задала 9-летняя Виктория Васильева, для которой после «Итогов года» президента РФ Владимира Путина организовали стажировку в программе «Москва. Кремль. Путин». Девочка поинтересовалась у Лаврова, помогает ли в его нелегкой работе чувство юмора. Глава МИД ответил, что ему помогает и предположил, что его юмор также помогает тем, кто с ним общается. «По крайней мере, смеются иногда», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ шуткой ответил на вопрос о новом генсеке ООН.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!