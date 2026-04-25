Бывший следователь рассказал, может ли собака найти пропавшего в Кузбассе Героя РФ

Бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов рассказал РИА Новости, что для поисков пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова нужно привлекать кинологов.

По словам Козлова, необходимо определить маршрут возможного передвижения Асылханова, исследовать места транспортного междугороднего сообщения — железнодорожные и автомобильные вокзалы.

«К поисковым мероприятиям необходимо привлекать кинологов, в распоряжении которых должны быть личные вещи Алексея, то есть носители запаховых следов», — пояснил бывший следователь.

При этом он добавил, что сейчас поисковая собака уже не сможет взять след Асылханова на месте, где он садился в машину и его последний раз видели. Собака может учуять запах на открытой местности при контакте источника с поверхностью в течение трех часов.

20 апреля Козлов допустил, что пропавший в Кузбассе Герой России Асылханов мог скрыться намеренно. Жена Асылханова говорила, что у ее мужа в день исчезновения при себе была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом, прочими удостоверениями и СНИЛСом.

Поиски Героя России ведутся уже более двух недель. На вид Асылханову 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы и карие глаза. Среди особых примет: протез на правой ноге. В связи со случившимся жителей Кемеровской области просят сообщать в полицию любую информацию о местонахождении 23-летнего Асылханова. Людям пообещали обеспечить анонимность.

Ранее сообщалось, что участник СВО почти год считался пропавшим без вести.

 
