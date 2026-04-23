Ждать ли «дворцового переворота» на Украине?

Прошло почти полгода с того момента, как на Украине разгорелся «Миндичгейт». Громкий коррупционный скандал, который затронул почти всю правящую верхушку страны, стал самым большим политическим испытанием для Владимира Зеленского и едва не стоил ему кресла главы государства.

Чтобы выползти из ямы, президенту Украины пришлось пожертвовать самым близким соратником — Андреем Ермаком. На его место пришел умеренно оппонирующий Зеленскому глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Кабмин Зеленского частично обновился за счет ввода туда еще одного условного оппозиционера — Михаила Федорова, который занял пост главы министерства обороны. В обмен антикоррупционные органы НАБУ и САП приостановили наступление на самого Зеленского.

На этом острая фаза политического кризиса на Украине прошла. Однако вертикаль власти в стране коренным образом изменилась. Самым явным признаком перемен стало восхождение политической звезды Буданова. Новый глава офиса президента Украины поначалу лишний раз не светился на публике, однако со временем, кажется, начал входить во вкус.

Весь апрель Буданов буквально «ходил по краю» со своими политическими заявлениями. Пока Зеленский настраивался на неопределенно долгие боевые действия, глава его офиса уверял, что переговоры с Россией идут хорошо — а мир уже скоро наступит. Зеленский хвастался «прорывными» украинскими технологиями. В это время Буданов говорил, что никаких технологий не существует в помине. Также он упоминал о том, что мобилизация на Украине идет крайне сложно — довольно необычное признание для человека из руководства воюющего государства.

Глава офиса президента Украины активно выстраивает свой публичный имидж. В западных СМИ его рисуют «героем войны» и главным «голубем» в команде Зеленского. Дескать, именно Буданов настаивает, что конфликт с Россией пора заканчивать — в то время как оставшаяся «команда Ермака» требует продолжать до победного. Для внутренней аудитории пиарщики Буданова рассказывают истории о том, как он якобы лично делал военные вылазки на территорию России и уворачивался от наших дронов в Черном море.

Выглядит как идеальный образ будущего президента.

Для Украины политические амбиции Буданова — это «секрет Полишинеля». Его персональные рейтинги сопоставимы с другим любимцем украинской публики — Валерием Залужным. Буданов любит публичность. Считается, что свою прошлую работу в ГУР он использовал в том числе для установления личных контактов с командой Трампа. А внутри Украины его поддерживает значительная часть партии «Слуга Народа» — включая лидера ее фракции в Раде Давида Арахамию.

Считается, что «подпольная» работа Буданова как раз стала одной из причин, почему Зеленский включил его в команду. Если от Залужного он просто избавился, сослав его в Британию, то с бывшим главой ГУР поступил по принципу «держи друзей близко, а врагов — еще ближе». Чтобы ненароком не пропустить внутриэлитный бунт. В то же время возник другой риск: место главы офиса президента Украины фактически полноценно ввело Буданова в большую игру и добавило ему аппаратного веса, который тот сможет в любой момент обернуть против Зеленского. И повод для этого может представиться гораздо раньше, чем думает президент Украины.

Камнем преткновения здесь могут стать, как ни странно, переговоры с Россией. Тягучее отступление на фронте оказывает гнетущее влияние на украинские элиты. Весомая их доля уже сейчас не видит перспектив в дальнейшем противостоянии и «на кухнях» высказывается за широкий компромисс с Москвой. И тем самым входит во все более жесткое противоречие с позицией Владимира Зеленского. История войн XX века показывает, что подобные брожения могут закончиться для неуступчивого лидера весьма печально. Когда недовольство достигнет критической массы, внутриэлитная оппозиция либо попросит его уйти с дороги по-хорошему. Либо просто убьет. Это называется «дворцовым переворотом» .

В случае с Украиной такой сценарий до недавнего времени казался по меньшей мере сложно реализуемым. Потому что фигуры, которую можно было бы противопоставить Зеленскому, не было. Залужный — не в счет, он довольно быстро самоустранился от любой политической борьбы. А вот амбициозный и не вполне управляемый Буданов подходит на роль «тарана». Он активно продает себя пацифисткой части украинского общества. Так что вопрос уже не в том, произойдет ли «дворцовый переворот». Вопрос в том, когда он произойдет.

Для России, впрочем, нет большой разницы, кто будет сидеть в кресле президента Украины — Зеленский, Буданов или кто-то еще. В нынешней украинской элите в принципе не осталось дружественных нам политиков. Любая администрация на Банковой будет в той или иной степени враждебна Москве. Поэтому к теме нужно подходить с точки зрения сухой прагматики. Если условный Буданов волей или неволей поспособствует окончанию СВО на наших условиях, то ему останется только пожелать удачи.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.