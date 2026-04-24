Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Telegram-канал «Минобороны России»

Самолет Ил-76МД, на борту которого находятся вернувшиеся из украинского плена военные Вооруженных сил России, приземлился в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

24 апреля в министерстве обороны РФ заявили, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193». Сначала российские военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. В РФ они будут проходить лечение и реабилитацию.

По информации Минобороны, Объединенные Арабские Эмираты и США способствовали возвращению бойцов ВС РФ из украинского плена, выступив посредниками.

Предыдущий обмен состоялся 11 апреля — тогда вернулись 175 российских военных. Столько же человек передали украинской стороне.

Ранее МИД РФ пообещал раскрыть имена медиков, которые пытали российских солдат в плену.

 
