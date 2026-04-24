В США арестован участник операции по похищению Мадуро. Он делал ставки на смену власти в Венесуэле

Сотрудники правоохранительных органов выводят задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро из вертолета перед доставкой в федеральный суд Манхэттена, Нью-Йорк, 5 января 2026 года

Сержант американского спецназа, принимавший участие в захвате Николаса Мадуро, арестован по обвинению в инсайдерской торговле. По версии следствия, он анонимно сделал несколько ставок на свержение президента Венесуэлы и заработал на них $400 тыс. При этом военный участвовал в подготовке операции — и, вероятно, использовал свои знания для получения выигрыша. Последнюю ставку он сделал сразу после после похищения Мадуро — «на палубе корабля в море, на рассвете, в военной форме США, с винтовкой в руках».

Согласно обвинительному заключению, старший сержант Гэннон Кен Ван Дайк в конце декабря открыл счет на портале Polymarket — «бирже предсказаний», где пользователи делают ставки на исход мировых событий. Мужчина поставил около $32 тыс. на то, что Мадуро покинет свой пост к январю . В теории шансы на победу были невелики.

Однако сержант участвовал в подготовке операции по похищению Мадуро и, вероятно, воспользовался секретной информацией для получения выигрыша.

Это привлекло внимание правоохранительных органов. Теперь ему предъявлены обвинения в краже и неправомерном использовании конфиденциальной правительственной информации, а также в воровстве и мошенничестве.

Следователи полагают, что в период с 27 декабря по 2 января сержант сделал в общей сложности 13 ставок, перечислил полученный выигрыш на зарубежный криптовалютный кошелек, а затем перевел деньги на брокерский онлайн-счет. Эти действия, по мнению прокуратуры, были попыткой скрыть происхождение полученных средств.

«Те, кому доверено хранить секреты нашей страны, обязаны защищать их, а не использовать эту информацию для личной финансовой выгоды», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон.

В судебных документах отмечено, что свою последнюю ставку Ван Дайк сделал сразу после операции против Мадуро — «на палубе корабля в море, на рассвете, в военной форме США, с винтовкой в руках, рядом с тремя другими людьми в военной форме США» .

Комментируя эти события, компания Polymarket заявила, что после выявления пользователя, торгующего на основе секретной правительственной информации, она передала информацию в министерство юстиции и сотрудничала с ним в ходе расследования.

«На Polymarket нет места инсайдерской торговле. Сегодняшний арест — доказательство того, что система работает», — отмечено в публикации компании в соцсети Х.

«Мир похож на казино»

CNN отмечает, что с прошлого года популярность ставок на рынках предсказаний резко возросла и теперь пользователи тратят на таких сайтах по несколько миллиардов долларов в неделю. Это привлекло внимание властей. За последние несколько месяцев в конгресс США было представлено несколько законопроектов, направленных на регулирование этих процессов. В частности, поддержку обеих палат американского парламента получили инициативы, которые ужесточают наказание для государственных служащих, уличенных в инсайдерской торговле.

На случай с сержантом отреагировал президент США Дональд Трамп.

«Мир становится похож на казино», — заявил Трамп журналистам, попросившим прокомментировать арест Ван Дайка.

Он добавил, что не знаком с деталями дела, но планирует изучить этот вопрос.

Американский лидер также отметил распространение ставок, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке: по его словам, оно носит глобальный характер.

«Я никогда особо это не поддерживал. Мне это не нравится в принципе, но что есть, то есть. Нет, я не доволен всем этим», — подчеркнул Трамп.

Странные ставки

В последнее время рынок инсайдерской торговли с возможным использованием секретной информации стал проявлять себя достаточно заметно. Так, по данным Reuters, только в апреле зафиксировано три случая крупных своевременных ставок, которые были сделаны незадолго до важных заявлений по иранскому вопросу.

В публикации приводятся конкретные примеры. 21 апреля в период с 19:54 до 19:56 на нефтяном рынке было продано 4260 лотов на общую сумму $430 млн по преобладающей цене фьючерсов на нефть марки Brent. Трамп заявил, что продлит режим прекращения огня на неопределенный срок, в 20:10.

17 апреля примерно за 20 минут до того, как министр иностранных дел Ирана сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства, трейдеры сделали ставки на падение цен на нефть на сумму $760 млн. А 7 апреля ставки на сумму $950 млн были сделаны всего за несколько часов до того, как Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня.

До того схожий случай произошел 23 марта: за 15 минут до того, как Трамп объявил об отсрочке запланированных ударов по иранской энергетической инфраструктуре, анонимные трейдеры поставили $500 млн на падение цен на нефть.

Американский адвокат Роберт Пирс в своей обзорной статье указывает, что за инсайдерскую торговлю в США предусмотрены суровые наказания. Уличенные в этом лица могут быть оштрафованы и/или лишены свободы с запретом занимать определенные должности. В зависимости от тяжести проступка, нарушителю могут грозить: штраф до $5 млн; лишение свободы на срок до 20 лет; запрет занимать должность руководителя или директора публичной компании; конфискация всех незаконно полученных доходов плюс проценты.