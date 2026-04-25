В Воронежской области уничтожили пять беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Алекандр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были обнаружены и сбиты «над двумя городами и одним из районов» региона. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Он отметил, что несмотря на отмену непосредственной угрозы удара БПЛА в четырех муниципалитетах области, режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории региона.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что осколки сбитых БПЛА повредили крыши трех домов в Калуге. По его словам, на месте работают сотрудники оперативных служб. Администрация Калуги окажет необходимую помощь в ремонте, отметил глава региона.

24 апреля в период с 11:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее Воронежскую область атаковали десятки украинских беспилотников.