Власти Калужской области рассказали об ущербе от атаки БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что осколки сбитых БПЛА повредили крыши трех домов.

«Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов», — поделился глава региона.

Он добавил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Администрация Калуги окажет необходимую помощь в ремонте.

11 апреля Шапша сообщал, что на электрической подстанции в Людиновском муниципальном округе Калужской области произошел пожар.

Он уточнял, что один из трансформаторов загорелся в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

24 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Грайворонский округ попал под удар украинских дронов. По его информации, жители не пострадали, однако повреждения получили дома, транспортные средства и линии электропередачи.

Ранее военный эксперт рассказал, откуда были запущены атаковавшие Сызрань беспилотники.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!