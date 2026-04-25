Военкоры сообщили о массированной атаке по объекту в украинском Днепропетровске

RusVesna: объект в промзоне Днепропетровска загорелся после массированной атаки
Объект в промзоне Днепропетровска (украинское название — Днепр) подвергся массированной атаке, в результате чего произошел «огромный пожар». Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, украинские СМИ призвали жителей города закрыть окна из-за сильного возгорания.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в период с 18 по 24 апреля российская армия нанесла шесть групповых ударов по целям на Украине в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. В министерстве отметили, что в результате этих ударов за неделю были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Один из таких ударов Вооруженные силы Украины нанесли в ночь на 16 апреля. На Украине заявили, что атака длилась почти сутки, а ВС РФ в ходе нее применили новую тактику. По данным «Укрэнерго», частично без света остались десять областей. Над Киевом после ударов сохраняется густой черный дым, в городе пожары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар ВС РФ по Украине.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

