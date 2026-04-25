Названа сумма, потраченная США на операцию против Ирана

Iran War Cost Tracker: США потратили на операцию против Ирана $61 млрд
Военная операция против Ирана обошлась США в сумму, превышающую $61 млрд. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

По его данным, на 55 день операции расходы американского бюджета превысили $61 млрд, а из казны США ежесекундно тратится более $11,5 тысяч.

Портал Iran War Cost Tracker обновляет данные в режиме реального времени и ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета базируется на докладе Пентагона конгрессу, в котором сказано, что первые шесть дней операции стоили $11,3 млрд, а в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.

22 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен заявил, что энергетические издержки стран Евросоюза из-за войны США и Израиля против Ирана составили €24 млрд с начала конфликта. Он уточнил, что это около €500 млн в день. По словам Йергенсена, издержки оказались чувствительными для жителей всех европейских стран и промышленности.

Ранее в Кремле рассказали о «лихорадке» на мировых энергетических рынках из-за ситуации на Ближнем Востоке.

 
