25 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

25 апреля в России празднуют День дочери. Поздравления с профессиональным праздником принимают ветеринарные врачи. Всемирный день пингвинов напоминает о том, что эти удивительные птицы нуждаются в защите. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 25 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 25 апреля

* День дочери в России

В России сегодня отмечают неофициальный, но душевный семейный праздник — День дочери. Это хороший повод сказать теплые слова своим дочкам, собраться за одним столом или просто провести время вместе. Праздник также напоминает о важности уважения к девочкам и защите их прав. Существует и Всемирный день дочери — его празднуют 12 января.

* Международный день ветеринарного врача

Праздник учредила Всемирная ветеринарная ассоциация в 2000 году, чтобы подчеркнуть вклад ветеринаров в здоровье животных и общественное благополучие. Отмечают его ежегодно в последнюю субботу апреля.

Исторической родиной ветеринарии считается Франция. Чтобы остановить эпидемии среди скота, в XVIII веке французский король Людовик XV открыл первую школу для врачей, занимающихся лечением животных.

Кстати В России существует национальный праздник — День ветеринарного работника. Его отмечают 31 августа.

* Международный день ДНК

Праздник отмечают в честь важнейшего научного события: 25 апреля 1953 года журнал Nature опубликовал статьи Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика, в которых впервые описывалась структура молекулы ДНК. Открытие двойной спирали ДНК стало настоящей революцией в молекулярной биологии и навсегда изменило представления о наследственности.

* Всемирный день пингвинов

Экологический праздник посвящен защите необычных птиц, а также сохранению их среды обитания. Дату выбрали с привязкой к естественному ритму природы: примерно в это время пингвины Адели отправляются в свою ежегодную миграцию. Экологи и зоозащитники напоминают, что изменение климата и загрязнение океана угрожают популяциям пингвинов.

* Всемирный день борьбы с малярией

Дата установлена по инициативе Всемирной организацией здравоохранения в 2007 году, чтобы привлечь внимание к опасному заболеванию, которое до сих пор уносит сотни тысяч жизней. По данным ВОЗ, только в 2023 году зарегистрировано 263 миллиона случаев малярии и почти 600 тысяч смертей. Основной удар по-прежнему приходится на страны Африки. Цель Всемирного дня борьбы с малярией — рассказать людям о профилактике и доступных способах лечения.

* Международный день делегата

Праздник появился в календаре в 2019 году и посвящен тем, кто представляет свои страны в Организации Объединенных Наций. Работа делегатов — это постоянные переговоры, поиск компромиссов и отстаивание национальных интересов ради поддержания мира и безопасности на планете. Дату выбрали в память о первом дне работы Генеральной Ассамблеи ООН в 1945 году.

* Всемирный день Тайцзи и Цигун

Тайцзи и Цигун — древние китайские практики, объединяющие плавные движения, дыхательную гимнастику и медитацию. Праздник отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля. Международный статус он получил в 1999 году. В этот день по всему миру проходят бесплатные мастер-классы и показательные выступления.

* День астрономии

Праздник придумали энтузиасты астрономии ради популяризации науки. Его отмечают с 1973 года весной и осенью. Даты привязаны к фазам луны. Идея заключается в том, чтобы не звать людей в обсерватории, а установить телескопы прямо на улицах, в парках и торговых центрах. Девиз движения — «Несущие астрономию людям».

В празднике участвуют тысячи клубов, обсерваторий и планетариев по всему миру. Они проводят публичные лекции, массовые наблюдения за звездным небом, встречи с учеными и космонавтами и даже дегустации космической еды.

* День чувашского языка

Ежегодно 25 апреля в Чувашии отмечают праздник, посвященный родной речи. Дату выбрали в честь дня рождения просветителя Ивана Яковлева, создавшего современную чувашскую письменность.

Чувашский язык — единственный живой представитель булгарской группы тюркских языков. ЮНЕСКО относит его к числу исчезающих. В этот день в республике проходят митинги у памятника Яковлеву, Всечувашский диктант, конкурсы и этнофестивали.

Веселые праздники 25 апреля • Международный день бумажных самолетиков. Праздник родом из Китая. Это отличный повод вернуться в детство и устроить соревнования с друзьями на дальность полета. • День хлеба с цукини. Теплый кулинарный праздник родом из США, посвященный необычной, но очень сочной и ароматной выпечке. •День объятия сантехников. Шуточный, но важный повод сказать спасибо людям, которые ежедневно обеспечивают комфорт в наших домах.

Что отмечают в разных странах 25 апреля

День освобождения — Италия. Национальный праздник установлен в честь победы над фашистским режимом и освобождения страны от немецко-фашисткой оккупации. Итальянцы чтут память участников антифашистского движения, сражавшихся против диктатуры Муссолини и Итальянской социальной республики, которая при поддержке Третьего рейха контролировала часть территории Италии. В стране в этот день проходят митинги, марши и памятные акции.

День свободы — Португалия. Праздник посвящен Революции гвоздик 1974 года, которая положила конец многолетнему диктаторскому режиму и открыла путь к демократии. Свое поэтичное название переворот получил благодаря солдатам, вставлявшим алые гвоздики в дула винтовок в знак мирного характера революции.

День АНЗАК — Австралия и Новая Зеландия. Национальный праздник отмечают в честь солдат Австралийского и Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК), высадившихся на полуострове Галлиполи в 1915 году во время Первой мировой войны. Это одновременно и день памяти, и день воинской славы. Традиционно на рассвете проходят церемонии, парады и минуты молчания — дань уважения храбрости и самопожертвованию воинов.

День освобождения Синая — Египет. Дата посвящена возвращению Синайского полуострова под суверенитет Египта. Израильские войска оккупировали эту территорию в ходе Шестидневной войны 1967 года, и лишь спустя 15 лет, в 1982 году, израильские солдаты покинули Синай. В этот день египтяне чтят память военных и дипломатов, чьи усилия позволили вернуть стратегически важный регион.

Религиозные праздники 25 апреля

Праздник иконы Божией Матери Муромской

По преданию, в начале XII века этот образ принес из Киева в Муром святой благоверный князь Константин, пытаясь обратить местных язычников в христианство. Когда заговорщики решили убить его, князь вышел к ним с иконой в руках, и благодать, исходившая от лика Богородицы, поразила язычников — они раскаялись и сами попросили о крещении.

С иконой связано и другое чудо. В конце XIII века оклеветанного епископа Василия Рязанского осудили на смерть. После ночной молитвы и литургии он пришел с образом на берег Оки, расстелил на воде свою мантию и, встав на нее, чудесным образом поплыл против течения в Рязань, где был встречен с почестями. Подлинник иконы был утрачен, но с него делали множество копий, некоторые из которых хранятся в музеях и современных храмах.

Народные праздники 25 апреля

Василий Парильщик

В народном календаре этот день посвящен святому Василию Парийскому — епископу, жившему в VIII веке и пострадавшему за отказ уничтожать иконы во времена иконоборческих гонений. На Руси его прозвище быстро переиначили на свой лад — назвали Парильщиком, ведь к концу апреля солнце уже основательно прогревало землю. Крестьяне говорили: «На Василия весна землю парит».

В эту пору особенно почитали баню — верили, что хороший пар выгоняет хвори и возвращает силы. Умывались и водой из природных источников, чтобы смыть тоску и печаль. Заботились о домашней скотине: животных чистили, мыли и сытно кормили, надеясь на хороший приплод.

Именины 25 апреля

* Анфиса;

* Василий;

* Давид;

* Иван;

* Исаакий;

* Мария;

* Марфа;

* Сергей.

Приметы: что можно и что нельзя делать 25 апреля

Приметы о погоде

Ясная и теплая погода в этот день предвещает хороший урожай.

Дождь указывает на дождливое начало мая.

Если к этому дню весь снег растаял, значит зима окончательно отступила.

Утренний холод и ясный день — к сухому и неурожайному лету.

Что можно делать 25 апреля

* Сходить в баню и попариться — к крепкому здоровью.

* Умыться родниковой или колодезной водой — она смоет тоску и печаль.

* Позаботиться о домашней скотине — вычистить и сытно накормить.

* Помолиться святому Василию об укреплении веры.

* Провести день в согласии с близкими.

Что нельзя делать 25 апреля

* Ссориться и браниться, особенно у водоемов.

* Ходить в лес — медведи после спячки опасны.

* Подметать полы — выметешь удачу из дома.

* Тревожить домового шумом и перестановками.

* Давать в долг хлеб и соль — к бедности.

Лунный календарь 25 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, 9-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Лев.

Сторонники эзотерики верят, что этот день прежде всего подходит для очищения и переосмысления. Хорошее время, чтобы критически взглянуть на себя, проанализировать прошлые поступки и избавиться от накопившегося негатива — как в мыслях, так и на физическом уровне. Рекомендуются разгрузочное питание, баня, любые водные и омолаживающие процедуры.

Звезды говорят, что зодиакальный Лев, в котором сейчас находится Луна, добавляет энергии, решительности и желания быть в центре внимания. Фаза растущей Луны в целом благоприятна для активных действий, общения и путешествий. Однако астрологи советуют отложить серьезные финансовые сделки и не поддаваться на лесть — в этот день легко переоценить себя и принять импульсивное решение, о котором позже можно пожалеть.

25 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, который находится под управлением Венеры и относится к стихии Земли.

Какие исторические события произошли 25 апреля

* 1719 год — в Лондоне увидело свет первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

* 1792 год — во Франции в качестве орудия казни впервые применена гильотина. Это произошло во время Французской революции. Гильотину в стране отменили лишь в сентябре 1981 года, а последняя казнь с ее применением состоялась в 1977 году.

* 1931 год — немецкий конструктор Фердинанд Порше основал компанию Porsche. Она стала одним из ведущих производителей спортивных автомобилей и символом немецкого инженерного искусства.

* 1945 год — произошла знаменитая встреча советских и американских войск на Эльбе.

* 1954 год — американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей.

* 1980 год — на острове Тенерифе потерпел крушение самолет Boeing 727 компании Dan-Air, погибли 146 человек. Это стало крупнейшей катастрофой в истории британской авиации.

* 1993 год — на всероссийском референдуме, запомнившемся лозунгом «Да, да, нет, да», большинство участников поддержали политику Ельцина: за — 58,7%.

* 2015 год — в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8. Погибло более 8 тысяч человек.

* 2022 год — Илон Маск купил Twitter (теперь — X) за $44 млрд (более 3 трлн рублей). Сделка стала одной из крупнейших в истории социальных сетей.

Кто родился 25 апреля

* В 1842 году родился Федор Плевако — российский адвокат и юрист, выдающийся судебный оратор.

* В 1883 году родился Семен Буденный — советский военачальник, герой Гражданской войны, один из первых маршалов Советского Союза.

* В 1903 году родился Андрей Колмогоров — советский математик, академик АН СССР, основоположник современной теории вероятностей.

* В 1907 году родился Василий Соловьев-Седой — композитор, пианист, народный артист СССР, написавший «Подмосковные вечера», «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Если бы парни всей Земли» и другие известные песни.

* В 1917 году родилась Элла Фицджеральд — американская джазовая певица, обладательница 13 премий «Грэмми». одна из самых знаменитых вокалисток в истории джаза.

* В 1928 году родился Юрий Яковлев — актер театра и кино, народный артист СССР, звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гусарская баллада».

* В 1940 году родился Михаил Кононов — актер театра и кино, народный артист России, прославившийся ролями в фильмах «Начальник Чукотки», «Большая перемена», «На войне как на войне», «Гостья из будущего».

* В 1946 году родился Владимир Жириновский — российский политик, основатель и председатель ЛДПР. Известен своими яркими выступлениями, предсказаниями и активной политической деятельностью.

Кто скончался 25 апреля • В 1906 году умер Александр Попов — русский физик и электротехник, изобретатель радио. • В 1928 году умер Петр Врангель — генерал-лейтенант Русской императорской армии. • В 1943 году умер Владимир Немирович-Данченко — театральный режиссер, основатель МХТ.

Кто отмечает дни рождения

* 86 лет исполняется Аль Пачино — американскому актеру, кинорежиссеру и сценаристу, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и других наград.

* 74 года исполняется Владиславу Третьяку — советскому и российскому хоккейному вратарю, трехкратному олимпийскому чемпиону.

* 57 лет исполняется Рене Зеллвегер — американской актрисе и продюсеру, обладательнице двух «Оскаров», звезде серии фильмов про Бриджит Джонс.

* 42 года исполняется Симону Фуркаду — французскому биатлонисту, чемпиону мира 2009 года в смешанной эстафете, трехкратному призеру чемпионатов мира в мужской эстафете.

* 32 год исполняется Елене Ильиных — российской фигуристке (танцы на льду), олимпийской чемпионке (2014).