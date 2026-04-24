Избили ногами, натравили собаку: омская зоозащитница умерла после нападения на улице

В Омске скончалась Валерия Белова, также известная как Лера Зима, — зоозащитница и волонтер СВО. Месяц назад ее избили на улице двое мужчин, один из которых, кроме того, натравил на нее собаку бойцовой породы. Несмотря на полученные травмы, женщина отказалась от госпитализации, поскольку дома ее ждали пять своих собак, оставить которых было не на кого. Вчера она написала в соцсетях пост о помощи, сообщив, что очень плохо себя чувствует и периодически теряет сознание.

35-летняя омская зоозащитница Валерия Белова скончалась в своей квартире после нападения на нее двоих нетрезвых мужчин. Конфликт с ними случился 25 марта, когда женщина выгуливала во дворе дома трех своих собак. На сохранившейся видеозаписи с камеры видеонаблюдения видно, как после словесного конфликта двое мужчин подходят к ней, валят на землю и бьют ногами, в экзекуции участвует и бойцовая собака одного из них. Нападавших отогнали прохожие. В результате избиения женщина получила сотрясение мозга, ушибы рук, ног, почек и поясницы.

В сообщении на своей странице в ВК Валерия отметила, что один из нападавших знал, что она является волонтером по линии СВО, и «не стесняясь орал про хохлов» .

От госпитализации девушка, по ее собственным словам, отказалась, так как дома ее ждали пять своих собак, поручить заботу о которых было некому. Вчера она написала в соцсетях пост о помощи.

«Времени мало, т.к. сегодня я уже 2 раза приходила в себя на полу и неизвестно, что принесет следующая потеря сознания», — написала Валерия.

Сегодня зоозащитницу нашли мертвой в ее квартире.

«Помолитесь за Лерочку, она была очень добрым и отзывчивым человечком, умерла как ангел, во сне», — рассказала на странице Валерии ее мать Наталья.

Что говорят в полиции и СК

14 апреля в полиции Омска сообщили о возбуждении уголовного дела по обращению 35-летней женщины о причинении ей телесных повреждений во время выгула собак.

«Личности всех участников инцидента установлены. По предварительным данным, 23-летний владелец собаки в ходе конфликта несколько раз ударил омичку, а также натравил своего стаффордширского терьера на женщину и ее питомцев», — отметили в полиции.

При этом на данный момент в ведомстве не связывают смерть Валерии Беловой с мартовским избиением. Как сообщил kp.ru начальник пресс-службы УМВД Алексей Командыков, против нападавших было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

«То есть чисто теоретически к таким последствиям травмы, полученные Лерой, привести не могли. Однако есть нюанс — за окончательным диагнозом женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, а вот прошла ли она ее в итоге, в ведомстве пояснить затруднились», — отметили в издании.

В настоящее время материалы уголовного дела запрошены СК РФ, который начал проверку по факту смерти зоозащитницы.

«Так как на теле не было внешних признаков насильственной смерти, СУ СК подключились только после того, как стало известно, что женщине ранее были причинены телесные повреждения и полицией ведется расследование по 115-й статье», — прокомментировала официальный представитель управления СКР Лариса Болдинова.

В случае, если медицинская экспертиза признает непосредственную связь между избиением и смертью Валерии, дело будет переквалифицировано на более «тяжелую» статью.

«Все стоит на мертвой точке»

Подруга зоозащитницы Ольга рассказала «Газете.Ru», что полиция изначально не хотела принимать заявление от пострадавшей и искать виновных.

«Все стоит на мертвой точке, заниматься участковый этим не хочет. Когда Лера пришла писать заявление, он даже принимать его не хотел и принял только после того, как подключились парни из движения «Русская община». Только тогда дело было заведено. Он не хотел искать тех, кто ее избил, говорил, что ходит, их ищет и не видит. Тогда соседи стали возмущаться, что все их видят, а участковый — нет. В общем, он все делает через «пинки», — рассказала она.

Сейчас друзья зоозащитницы собирают деньги на ее похороны. Сообщение о случившемся собрало на странице Валерии в ВК множество комментариев. Большая часть из них сочувственная и возмущенная.

Прощание с Валерией Беловой состоится в понедельник, 27 апреля, в 12:00. Оно пройдет в Храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона в Омске.