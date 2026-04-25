США не планируют продлевать смягчение санкций на российскую нефть

Бессент: США не будут продлевать снятие санкций с российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентству Associated Press заявил, что Вашингтон не намерен продлевать действие послаблений санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

«Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая находится в море [на судах], во многом исчерпана», — отметил Бессент.

Он также исключил возможность выпуска Минфином США новой генеральной лицензии, которая временно разрешала бы продажу иранской нефти, в отношении которой, по его словам, действует блокада.

22 апреля Бессент заявлял, что представители более десяти стран просили США продлить смягчение санкций на закупку российской нефти.

18 апреля Минфин США разрешил сделки с российской нефтью, загруженной на танкеры до 17 апреля. Соответствующая лицензия действует до 16 мая и позволяет завершить ранее начатые операции.

Министр энергетики США Крис Райт ранее заявлял о планах восстановить санкции после окончания периода временного смягчения. Украина, в свою очередь, активно выступает против ослабления ограничений в отношении российской нефти.

