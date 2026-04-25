Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

США не планируют продлевать смягчение санкций на российскую нефть

Hasnoor Hussain/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентству Associated Press заявил, что Вашингтон не намерен продлевать действие послаблений санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

«Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая находится в море [на судах], во многом исчерпана», — отметил Бессент.

Он также исключил возможность выпуска Минфином США новой генеральной лицензии, которая временно разрешала бы продажу иранской нефти, в отношении которой, по его словам, действует блокада.

22 апреля Бессент заявлял, что представители более десяти стран просили США продлить смягчение санкций на закупку российской нефти.

18 апреля Минфин США разрешил сделки с российской нефтью, загруженной на танкеры до 17 апреля. Соответствующая лицензия действует до 16 мая и позволяет завершить ранее начатые операции.

Министр энергетики США Крис Райт ранее заявлял о планах восстановить санкции после окончания периода временного смягчения. Украина, в свою очередь, активно выступает против ослабления ограничений в отношении российской нефти.

Ранее в Совфеде оценили решение США по приостановке нефтяных санкций против России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
