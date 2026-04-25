В одном из российских регионов объявлен сигнал беспилотной опасности

Глава по ГО и ЧС Шуткин: в Удмуртии действует беспилотная опасность

Председатель государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин сообщил в своем Telegram-канале, что в Удмуртии действует сигнал беспилотной опасности.

«В 02:00 (01:00 мск. — «Газета.Ru») 25 апреля на территории Удмуртской Республики введен сигнал «Беспилотная опасность», — поделился Шуткин.

24 апреля в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали указанные аппараты в период с 11:00 до 20:00 мск над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Утром 24 апреля в министерстве обороны сообщили, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 10 дронов ВСУ над пятью регионами России.

Ранее на предприятии в Нижегородской области произошло возгорание из-за упавших обломков БПЛА.