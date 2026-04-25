Депутат от ЛДПР рассказал о последнем поручении Жириновского

Последним поручением основателя ЛДПР Владимира Жириновского было изучение книги об эпидемии «испанского гриппа». Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Леонов в интервью РИА Новости.

По его словам, примерно за неделю до госпитализации Жириновский передал ему книгу «Испанка. История самой смертоносной эпидемии» с просьбой ознакомиться с ней и подготовить краткое изложение ключевых моментов.

Леонов отметил, что Жириновский интересовался пандемиями, поскольку боялся коронавирусной инфекции COVID-19. Парламентарий напомнил, что политик сделал много прививок и призывал к вакцинации однопартийцев.

Жириновский возглавлял ЛДПР более 30 лет и был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политика не стало 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. 25 апреля этого года ему исполнилось бы 80 лет.

24 апреля президент России Владимир Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», посвященную 80-летию со дня рождения Жириновского, в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Жириновский известен своими точными политическими прогнозами. Из-за сбывающихся предсказаний россияне даже прозвали политика «Вовангой». Так, политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО на Украине, предсказал воссоединение Крыма с Россией и объявление в стране частичной мобилизации.

