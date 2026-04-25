Эксперт рассказал, как ИИ может начать жить своей жизнь

Эксперт Геррейро: ИИ может подменять реальность и вводить в заблуждение

Эксперт Международной ассоциации по фактчекингу из Португалии Александр Геррейро рассказал в интервью ТАСС, как искусственный интеллект (ИИ) может начать «жить свою жизнь».

«Искусственный интеллект может быть благом для человечества, если он используется правильно и ответственно. Если его не регулировать, если не пытаться установить над ним полный контроль, он может начать «жить собственной жизнью», — поделился Геррейро.

Таким образом ИИ оказывает большое влияние на поведение людей, ведь уже сегодня они спрашивают у Grok или ChatGPT, что приготовит на ужин и какой фильм посмотреть, отмечает эксперт. По его словам, ИИ доверяют даже в академической среде и в юридической практике.

Геррейро добавил, что ИИ может подменять реальность и вводить в заблуждение в случае недостаточного понимания и контроля за ним.

24 апреля генеральный директор Perplexity Аравинд Сринивас говорил, что высокая лояльность пользователей позволяет Apple не торопиться с обновлением голосового помощника Siri, несмотря на активное развитие технологий искусственного интеллекта.

По его словам, смартфоны iPhone не испытывают давления со стороны ИИ, а напротив, могут только выиграть от его развития.

