В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало новое загадочное слово

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», в пятницу передала очередное сообщение. Об этом в ночь на субботу сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Станция начала вещание 24 апреля в 15:36 по московскому времени. Сообщение включало набор букв и цифр, в том числе слово «быкочерт», которое ранее не встречалось в других передачах УВБ-76.

«НЖТИ 10071 БЫКОЧЕРТ 5912 3547», — прозвучало в эфире.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

За последнюю неделю радиостанция выходила в эфир несколько раз. 19 апреля в 00:09 прозвучало зашифрованное сообщение со словом «пелевизатор» и дважды повторенной цифровой комбинацией «2304 2304». 20 апреля в 11:32 передали двойную шифровку со словами «принуждение» и «рюшосбой».

По данным британского таблоида Express, сообщения радиостанции вызывают беспокойство на Западе. В публикации отмечается, что активность УВБ-76 чаще всего фиксируется в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

Ранее передатчик похожей на «Радио Судного дня» станции нашли на базе в Германии.