Немецкий политик раскрыл мнение Меркель о Мерце

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сомневалась в профессиональной компетентности своего однопартийца и будущего лидера страны Фридриха Мерца. Об этом сообщил заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки в интервью газете Augsburger Allgemeine.

«Я не фанат Ангелы Меркель. Но в одном она, возможно, была права: она никогда не считала Фридриха Мерца компетентным», — сказал политик.

Кубикки признался, что ждал большего от экономической политики Мерца. По его словам, уровень экономической компетентности действующего канцлера оказался ниже, чем он предполагал ранее.

В феврале стало известно, что сообщения о возможном выдвижении кандидатуры Меркель на пост президента страны не соответствуют действительности.

О том, что партия «Зеленых» рассматривает 71-летнюю Меркель в качестве кандидата на выборах федерального президента в 2027 году, написал немецкий таблоид Bild со ссылкой на анонимного собеседника в руководстве Христианско-демократического союза Германии. По его словам, слухи о выдвижении Меркель вызвали в партии беспокойство — в частности, у возглавляющего ее Фридриха Мерца.

