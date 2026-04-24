Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Россиянки завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по борьбе

Российские спортсменки завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по борьбе
United World Wrestling

Российские спортсменки на чемпионате Европы по борьбе завоевали шесть медалей.

Серебряные медали на счету Амины Танделовой (весовая категория до 62 кг) и Алины Касабиевой (до 65 кг).

Бронзовые медали завоевали Кристина Братчикова (до 72 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Елизавета Смирнова (до 50 кг).

Российские спортсменки выступали на чемпионате Европы под флагом Объединенного мира борьбы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Тогда организацией руководит Томас Бах. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

20 марта 2025 года Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменила на этом посту Баха, который покинул пост 23 июня. На зимних Олимпийских играх — 2026 российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме поблагодарили Владимира Путина за борьбу против МОК.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!