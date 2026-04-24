Россиянки завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по борьбе

Российские спортсменки завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по борьбе

Серебряные медали на счету Амины Танделовой (весовая категория до 62 кг) и Алины Касабиевой (до 65 кг).

Бронзовые медали завоевали Кристина Братчикова (до 72 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Елизавета Смирнова (до 50 кг).

Российские спортсменки выступали на чемпионате Европы под флагом Объединенного мира борьбы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Тогда организацией руководит Томас Бах. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

20 марта 2025 года Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменила на этом посту Баха, который покинул пост 23 июня. На зимних Олимпийских играх — 2026 российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

