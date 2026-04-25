В Ленобласти в ДТП с автобусом пострадали 20 человек

Минздрав: 20 пострадавших в ДТП с автобусом доставлены в больницу

20 пострадавших в аварии с автобусом в Ленинградской области, включая ребенка, доставлены в больницу. Об этом ТАСС рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В больницы доставлены 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области, в их числе один ребенок», — сказал Кузнецов.

По его словам, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще пятеро, включая ребенка, получили помощь амбулаторно.

24 апреля региональное управление МЧС сообщило, что в Гатчинском районе Ленинградской области пассажирский автобус, перевозивший 10 человек, врезался в грузовик.

Схожая авария произошла в Ленобласти четыре дня назад: в Тосненском районе столкнулись грузовик, микроавтобус и легковые автомобили. В результате пострадали девять человек. На опубликованных в соцсетях кадрах с места происшествия было видно, что все участвовавшие в ДТП машины получили серьезные повреждения: в частности, у микроавтобуса оказалась полностью снесена боковая часть. Для ликвидации последствий аварии на 99-м километре «А-120» в сторону Гатчины было временно организовано реверсивное движение.

Ранее в Ленобласти поезд протаранил автобус с паломниками.