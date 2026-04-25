ВСУ лишились важного логистического маршрута под Сумами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после утраты контроля над трассой Сумы — Писаревка лишились ключевого маршрута снабжения позиций на передовой в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника, трасса находится под огневым воздействием российских операторов беспилотных летательных аппаратов.

«Контроль этой дороги лишает ВСУ важного логистического маршрута, по которому велось снабжение украинских войск на позициях, расположенных в нескольких десятках километров от Сум», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данный участок играл значимую роль в логистике ВСУ, обеспечивая быстрый доступ к позициям — протяженность маршрута составляет около 20 км и ранее его можно было преодолеть примерно за 30 минут на легковом транспорте.

Сложившаяся ситуация может осложнить положение украинских сил в районе Сум, добавил источник.

15 апреля стало известно, что одно из соединений ВСУ понесло колоссальные потери в ходе боев в Сумской области. Речь идет о 21-й отдельной механизированной бригаде украинских войск, которая выполняла задачи в районе населенного пункта Мирополье.

До этого в силовых структурах РФ рассказали, что несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесах к северу от села Писаревка в Сумской области.

Ранее сообщалось о больших потерях украинской бригады «Алькор» в Сумской области.

 
Стоит ли брать дальневосточный гектар? Глушь, болота и другие сюрпризы на бесплатной земле
