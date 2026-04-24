«Амбиции Киева просто невозможны»: когда Украину возьмут в ЕС?

Bloomberg: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начать в ближайшие недели

Первые переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в ближайшие недели, пишет Bloomberg. При этом полноценное принятие Киева в сообщество остается под вопросом: лидеры стран-участниц блока выступают против какой-либо ускоренной процедуры, а в Евросовете подчеркивают, что стране нужно «еще работать», чтобы заслужить место в ЕС. Тем временем Германия и Франция предлагают «символическое» членство для Украины — без права голоса и доступа к финансированию. Но Киев такой вариант не устраивает.

На прошедшем на Кипре неформальном саммите ЕС лидеры сообщества договорились, что первые переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться в ближайшие недели и месяцы, пишет Bloomberg. Однако, вопреки многократно высказанным требованиям президента Владимира Зеленского, точная дата вступления Украины в ЕС не определена.

«Несмотря на согласие начать переговоры, многие страны-участницы не горят желанием ускорять процесс подачи заявки на вступление , который обычно занимает много лет», — отмечает Bloomberg.

По информации издания, заявка Киева на вступление в ЕС вызывает особую настороженность из-за опасений по поводу возможного влияния на бюджет блока, а также на сельскохозяйственный и транспортный секторы.

Что говорят об этом лидеры ЕС

Целый ряд европейских лидеров в последние дни публично выступил против какой-либо ускоренной процедуры принятия Украины в ЕС. Например, свои возражения высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Всем ясно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно», — сказал Мерц на пресс-конференции по итогам саммита на Кипре.

По его словам, для полноценного членства «нужен продуманный, поэтапный процесс, который позволит Украине постепенно адаптироваться к стандартам и требованиям Евросоюза». При этом германский канцлер выступил за «более тесное привлечение» Киева к работе европейских институтов.

Со схожей позицией выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

«Предоставление Украине полноценного членства в ЕС в краткие сроки я считаю нереалистичным», — сказал он.

По словам Де Вевера, процесс вступления в ЕС должен оставаться справедливым и «основанным на заслугах» каждого кандидата — то есть включать в себя проведение реформ и прохождение всех необходимых стадий, что может занимать десятилетия. Ту же мысль о членстве в ЕС, основанном «на заслугах», высказал президент Литвы Гитанас Науседа.

А премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что Украине «очень важно открыто сказать, каковы реальные ожидания в смысле календаря».

«Амбиции [Киева] по поводу полноправного членства c 1 января 2027 года просто технически или физически невозможны», — подчеркнул Пленкович.

Глава Евросовета Антониу Кошта также исключил ускоренное вступление Киева в Евросоюз, заявив, что для этого Украина должна «еще работать». Он напомнил, что Португалия, которую он представляет, потратила на это 19 лет.

«Мы не можем назвать дату, поскольку это сложный процесс, основанный на заслугах и критериях. Но Украина добивается прогресса, мы верим в ее светлое будущее, верим, что это будущее в Евросоюзе», — сказал он.

«Неполноценное членство»

По данным Financial Times, Германия и Франция в разных формах предлагают предоставить Украине некое «символическое» членство в Евросоюзе, при котором Киев будет формально числиться в составе сообщества, не обладая почти никаким правами, доступными остальным участникам.

«Германия настаивает на статусе «ассоциированного членства», при котором Киев будет участвовать в заседаниях министров и глав государств, но не будет иметь права голоса и «автоматического доступа» к общему бюджету ЕС», — отмечает издание.

В свою очередь Франция называет такое же неполноценное участие Украины «интегрированным государственным статусом», при котором Киев не будет иметь доступа к принятию ключевых решений и европейскому финансированию — прежде всего, сельскохозяйственным субсидиям.

«По словам двух высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, общая направленность документов «скорее всего» будет близка к окончательному предложению ЕС для Украины», — пишет FT.

Владимир Зеленский уже раскритиковал эти предложения.

«Украине не нужно символическое членство в ЕС. Украина, безусловно, защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально <…> Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства в Европейском Союзе», – заявил Зеленский.

При этом Financial Times отмечает, что даже облегченная версия членства «включала бы в себя положение о взаимной обороне ЕС», что было бы для Киева весьма кстати с учетом того, что «в обозримом будущем о вступлении в НАТО не может быть и речи».