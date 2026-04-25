В Китае сделали выводы о ВСУ после публикации фото изможденных украинских солдат

Sohu: фото истощенных украинских солдат говорят о хаосе и коррупции в ВСУ
Фотографии изможденных украинских солдат вызвали широкий общественный резонанс на Украине и обнажили бедственное положение армии. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Авторы раскритиковали заявления министерства обороны Украины, которое объяснило внешний вид военных проблемами с логистикой.

В статье отмечается, что подобные случаи могут быть следствием системного хаоса и коррупции в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Высокопоставленные лица пожинают плоды, а рядовые солдаты истекают кровью, страдают от голода и жажды», — отмечается в материале.

По словам авторов, пропаганда Киева не может скрыть суровую реальность и замаскировать истинное положение бойцов ВСУ.

23 апреля издание «Страна.ua» опубликовало фотографии истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона ВСУ. В публикации отметили, что солдаты находятся на позициях под Купянском без еды, воды, медикаментов и топлива. Командование ВСУ, по информации журналистов, не реагирует на их жалобы.

На следующий день генштаб ВСУ снял с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса и признал проблемы со снабжением в районе Купянска в Харьковской области.

Ранее стало известно, что украинские военные страдают от обморожения и нехватки еды в окопах.

 
