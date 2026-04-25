В Бурятии возобновили поиск пропавших туристов

В Бурятии возобновили поиск пропавших после схода лавины на горе Мунку-Сардык туристов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ в мессенджере Max.

«Поисково-спасательные работы на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык ... возобновлены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиск приостанавливали из-за метеоусловий и сложного рельефа. К месту схода лавины отправились 15 спасателей.

Накануне спасатели обнаружили живыми троих туристов, попавших под лавину на горе Мунку-Сардык.

24 апреля Следственное управление СК России по республике Бурятия возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после схода лавины на группу туристов.

18 апреля группа туристов из Красноярска выдвинулась из поселка Монды в Бурятии для восхождения на гору Мунку-Сардык. Путешественников сопровождал профессиональный гид. Спустя два дня группа достигла вершины, после чего начала спускаться в связках по несколько человек. Однако последняя связка туристов, состоящая из мужчины и двух женщин, отстала и в итоге не вернулась в лагерь. Спасти людей не удалось, 22 апреля их без признаков жизни доставили с горы в район кафе «Белый Иркут».

