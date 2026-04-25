Макрон назвал лидеров трех стран, которые являются противниками Европы

Макрон назвал Путина, Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал лидера России Владимира Путина, главу Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы. Его слова приводит телеканал France 24.

«Нельзя недооценивать уникальный момент, когда американский президент, российский лидер и председатель КНР яростно противостоят европейцам», — сказал Макрон.

По его словам, Трамп хоть и относится к противникам Европы, но при этом остается «союзником», несмотря на его непредсказуемость.

Накануне Макрон заявил, что одобрение Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд является «мощным сигналом» для Москвы. Он отметил, что Европа готова продолжать поддержку Киева и усиливать давление на Россию.

До этого газета The Washington Post писала, что Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами. Президент США заявил, что участие российского лидера могло бы быть «очень полезным». В Вашингтоне уже рассчитывают на приезд всех лидеров «двадцатки», а в Кремле говорят, что решение примут позже. На этом фоне Трамп вновь высказался за диалог с Россией и раскритиковал попытку изоляции Москвы. Что известно о возможном приглашении — в материале «Газеты.Ru».

