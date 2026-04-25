Пленный боец ВСУ рассказал, как украинцев обманывают с «бронью от мобилизации»

РИА: украинцам предлагают работу с бронью от мобилизации и забирают в армию
Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине) предлагают украинцам работу с «бронированием от мобилизации», после чего на «собеседовании» забирают в армию. Об этом сообщил РИА Новости пленный боец Вооруженных сил Украины Николай Герман.

«Можешь прийти по поводу работы, там где даже написано «предоставляем бронь», они сразу же оттуда тебя и примут... Поэтому работу нужно находить только проверенную, через знакомых как-то», — сказал он.

По его словам, даже если удастся удачно трудоустроиться, то можно нарваться на патруль ТЦК при передвижении по городу к месту работы. Надежнее всего работать и жить на территории закрытых организаций, добавил Герман.

21 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией: граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство страны и оказывают сопротивление сотрудникам ТЦК. Дипломат охарактеризовал ситуацию как «охоту на украинских мужчин средь бела дня».

По его словам, людей вытаскивают из домов, квартир, личного и общественного транспорта, из больниц и с рабочих мест, а также подстерегают в магазинах. Небензя отметил, что при задержаниях людей калечат и избивают, причем задерживают даже инвалидов.

Ранее Буданов пожаловался, что украинцы посылают ТЦК «на три буквы».

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

