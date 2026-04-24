Иранские военные захватили судно, использовавшееся ВС США

Война США и Израиля против Ирана
Tasnim: КСИР захватил судно Epaminondas, так как оно использовалось ВС США
Корпус стражей иранской революции (КСИР) захватил судно Epaminondas, так как оно использовалось ВС США. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации агентства, судно за последние шесть месяцев неоднократно заходило в американские порты. Его задержали «за многочисленные морские нарушения».

Согласно данным портала MarineTraffic, информация о местоположении судна не обновлялась уже более двух суток. В последний раз оно находилось в Оманском заливе к западу от иранского города Кухестак.

22 апреля Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщало, что по меньшей мере три контейнеровоза подверглись обстрелу в Ормузском проливе.

По данным агентства, после обстрела два судна были перехвачены Корпусом стражей исламской революции (КСИР): MSC Francesca под флагом Панамы и Epaminondas под флагом Либерии. Как уточняет Reuters, Иран впервые задержал иностранные корабли с начала конфликта. Их сопроводили к берегам Исламской Республики.

Ранее политолог назвал «анекдотом» блокировку Ормузского пролива флотом США.

 
Стоит ли брать дальневосточный гектар? Глушь, болота и другие сюрпризы на бесплатной земле
