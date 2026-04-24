Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров назвал союзников России, помимо армии и флота

Лавров: союзники России — это армия, флот, ВКС и беспилотные войска
Сергей Гунеев/РИА Новости

Союзников у России стало больше: к армии и флоту добавились ВКС и беспилотные войска, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России».

Министр отметил, что еще со времен Российской империи у страны было осознание, что Россия имеет только двух союзников — армию и флот.

«Сейчас это еще и воздушно-космические силы (мы не можем их игнорировать). Еще у нас есть и новые войска беспилотных летательных аппаратов», — сказал Лавров.

Министр отметил, что из тысячелетней истории России можно сделать вывод «на Бога надейся, а сам не плошай».

В марте заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой заявил, что ВС России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для управления беспилотными системами в 2026 году.

В январе текущего года министерство обороны сообщило, что в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих вступить в новые подразделения Войск БПС.

Ранее Песков рассказал о новых войсках в ВС РФ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!