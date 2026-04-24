Лавров назвал союзников России, помимо армии и флота

Союзников у России стало больше: к армии и флоту добавились ВКС и беспилотные войска, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России».

Министр отметил, что еще со времен Российской империи у страны было осознание, что Россия имеет только двух союзников — армию и флот.

«Сейчас это еще и воздушно-космические силы (мы не можем их игнорировать). Еще у нас есть и новые войска беспилотных летательных аппаратов», — сказал Лавров.

Министр отметил, что из тысячелетней истории России можно сделать вывод «на Бога надейся, а сам не плошай».

В марте заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой заявил, что ВС России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для управления беспилотными системами в 2026 году.

В январе текущего года министерство обороны сообщило, что в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих вступить в новые подразделения Войск БПС.

