Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Экс-офицер Пентагона перечислил опасные последствия блокады Ирана

Benoit Tessier/Reuters

Офицер Пентагона в отставке и военный аналитик Дэвид Пайн в интервью РИА Новости перечислил опасные последствия блокады Ирана.

По его словам, перехват судов Китая, России, Индии и Пакистана при блокаде портов Ирана может привести к расширению конфликта за пределы Ближнего Востока и прямому морскому столкновению с одной из стран или с несколькими государствами.

»«Если военно-морские силы этих стран (РФ, КНР, Индия, Пакистан. — «Газета.Ru») попытаются воспрепятствовать действиям ВМС США по досмотру судов, это может привести к прямому морскому столкновению между США и одной или несколькими странами, которое потенциально способно перерасти в конфликт в других регионах, таких как Восточная Азия, Южная Азия или западная часть Тихого океана», — поделился Пайн.

23 апреля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису заявил, что в случае продолжения эскалации конфликта на Ближнем Востоке победу одержит Иран. По его словам, Вашингтону нужно положить конец этой войне как можно скорее.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о готовности проводить «операции-сюрпризы», которые «выходят за рамки расчетов» США и Израиля. В организации предупредили: иранские военные способны противостоять действиям противников, «используя новые козыри на поле боя».

Ранее США во время войны с Ираном впервые почти за 40 лет применили один вид оружия.

 
Теперь вы знаете
Стоит ли брать дальневосточный гектар? Глушь, болота и другие сюрпризы на бесплатной земле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!