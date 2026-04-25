Трамп показал обложку Time с «мерзким человеком года»

Трамп назвал журналистку Оуэнс мерзким человеком года за нападки на жену Макрона

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую журналистку Кэндис Оуэнс. В соцсети Truth Social он назвал ее «мерзким человеком года».

По словам главы Белого дома, «нападки» Оуэнс на жену президента Франции Брижит Макрон «достойны презрения».

Трамп отметил, что у Оуэнс «чрезвычайно низкий IQ». Он сопроводил публикацию фотографией журналистки, которая размещена якобы на обложке журнала Time с надписями «Кэнди Оуэнс лжет» и «защищает насильников».

23 июля газета Financial Times писала, что Макрон вместе с супругой Брижит подали иск в суд на Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной.

Иск Макронов содержит 218 страниц и был подан в штате Делавэр. В нем Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», основным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Кроме того, Оуэнс также заявляла, что французский президент и его жена — кровные родственники, а сам Эммануэль Макрон является продуктом эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы «контроля над сознанием».

Ранее Оуэнс заявила, что Трамп просил свернуть расследование о жене Макрона.