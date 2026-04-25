В Москве ограничат движение из-за проведения полумарафона

На некоторых улицах столицы ограничат движение в связи с проведением Московского полумарафона. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в субботу, 25 апреля, с полуночи и до 15:00 часов участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до Ленинского проспекта будет закрыт для движения из-за забега на 5 км. Также на всех перекрытых участках будет запрещена парковка.

В воскресенье также будут перекрыты ряд улиц в центре и на западе столицы. Так, по улице Косыгина с полуночи до 14:00 часов нельзя будет проехать от проспекта Вернадского до Университетской площади в обоих направлениях. С 08:00 до 12:00 часов движение будет закрыто по улице Косыгина от Университетской площади до Мичуринского проспекта и от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе.

Также с 08:00 часов пятницы, 24 апреля, до 23:00 часов воскресенья, 26 апреля, будет перекрыто движение по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях.

19 апреля человекоподобный робот Lightning от Honor победил на полумарафоне в Пекине и побил рекорд, преодолев дистанцию 21,1 км за 50 минут и 26 секунд.

Соревнование проходило в формате, допускающем участие нескольких команд с одинаковыми аппаратными платформами, но различными алгоритмами управления. Все три призовых места заняли команды, использовавшие модель от Honor.

Ранее мужчина установил рекорд Гиннесса, пробежав полумарафон в 137 футболках.

 
Стоит ли брать дальневосточный гектар? Глушь, болота и другие сюрпризы на бесплатной земле
