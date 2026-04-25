Война США и Израиля против Ирана
В США предупредили о риске мировой войны в случае возобновления конфликта с Ираном

Сакс: возобновление военных действий против Ирана может привести к мировой войне
США следует воздержаться от возобновления боевых действий против Ирана, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, вплоть до мировой войны. Такое мнение выразил американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону, пишет ТАСС.

«Нам следует избежать возобновления бомбардировок и военных действий», — сказал Сакс.

В противном случае ситуация может выйти из-под контроля и перерасти из региональной войны в мировую, предупредил он.

По его словам, при возобновлении ударов по иранской территории Тегеран ответит «очень решительно и очень быстро». Экономист отметил, что инфраструктура стран региона Персидского залива и Израиля, включая энергетические объекты, опреснительные установки и порты, беззащитна перед атаками Ирана.

Кроме того, системы противоракетной обороны США и союзников в регионе уязвимы, ограниченны и истощены, добавил он.

23 апреля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в случае продолжения эскалации конфликта на Ближнем Востоке победу одержит Иран. По его словам, Вашингтону нужно положить конец этой войне как можно скорее.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
Стоит ли брать дальневосточный гектар? Глушь, болота и другие сюрпризы на бесплатной земле
