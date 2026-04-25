В российском посольстве прокомментировали возможность появления ядерного оружия в Финляндии

Возможность появления ядерного оружия в Финляндии будет учтена при российском военном планировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

По словам дипломатов, будет учитываться «даже теоретическая» возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.

«Рассчитываем, что в Хельсинки отдают себе в этом отчет», — отметили в посольстве.

25 апреля депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев говорил, что Яядерное оружие на территории Финляндии станет для России первоочередной целью в случае конфликта с НАТО.

На днях правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия. По имеющейся информации, власти республики предложили парламенту внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс Финляндии.

Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

Ранее политолог усомнился, что союзники Финляндии разместят на ее территории ядерное оружие.

 
