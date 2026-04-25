Теперь и расстрел: Минюст США расширил способы смертной казни

Минюст США объявил о шагах по расширению применения смертной казни на федеральном уровне после указа Дональда Трампа. Речь идет о возвращении к практике активного исполнения приговоров, изменении процедур их рассмотрения и расширении допустимых способов казни, включая расстрел. Ведомство также планирует ускорить сроки между вынесением приговора и его исполнением.

Министерство юстиции США заявило о мерах по «восстановлению своей священной обязанности добиваться вынесения смертных приговоров, приводить их в исполнение и обеспечивать их законность». Основанием для этого стал указ Дональда Трампа, подписанный им в первый день своего президентства. Документ предписывал федеральным властям «уделять приоритетное внимание вынесению смертных приговоров для обеспечения общественной безопасности».

В опубликованном заявлении Минюста США отмечается, что смертельные приговоры будут приводиться в исполнение после того, как осужденные исчерпают все возможности для их обжалования. Согласно новым правилам, смертников вновь можно будет казнить с помощью инъекции пентобарбитала — этот способ был отменен при администрации Байдена из опасений, что такая казнь будет сопряжена с риском «ненужных мучений и страданий». Кроме того, теперь осужденных можно казнить через расстрел.

«Эти шаги крайне важны для предотвращения самых жестоких преступлений, обеспечения справедливости в отношении жертв и долгожданного примирения с выжившими близкими», — заявили в Минюсте США.

В пресс-релизе критикуется позиция администрации президента Джо Байдена, которая отказалась исполнять смертные приговоры, вынесенные при первом президентстве Трампа. Прежний генеральный прокурор Меррик Гарланд, по нынешней оценке Минюста США, «отказался добиваться смертной казни во многих ужасных случаях, в том числе в делах об изнасилованиях и убийствах детей, массовых расстрелах на расовой почве, а также в делах гангстеров и наркоторговцев, убивавших сотрудников правоохранительных органов, государственных свидетелей и информаторов».

В ближайшее время Минюст США намерен изменить федеральный порядок рассмотрения дел о смертной казни.

«Если новое правило будет принято, срок между вынесением приговора и казнью сократится на годы», — отметили в министерстве.

Упрощение процедур

Газета The New York Times со ссылкой на 48-страничный отчет и.о. генпрокурора США Тодда Бланша сообщает, что допустимыми способами казни теперь будут считаться смертельная инъекция, расстрел, казнь на электрическом стуле и отравление смертельным газом. При этом правоприменительная практика по-прежнему непроста.

Согласно действующему в США закону, федеральное правительство может приводить в исполнение смертные приговоры только в тех штатах, где это разрешено, и в соответствии региональными протоколами. В течение многих лет преступников казнили в штате Индиана, где казнь возможна только в виде смертельной инъекции.

Теперь для упрощения процедур Министерство юстиции США рекомендует федеральному правительству найти новое место для проведения казней в каком-либо штате, где дозволены и другие методы. Например, в Миссисипи разрешены казни на электрическом стуле или расстрел, если смертельная инъекция или другие методы недоступны. Бюро тюрем США должно представить в Минюст свои предложения «с подробным описанием вариантов переноса или расширения федеральной тюрьмы для смертников». Не исключено строительство второго федерального центра для приведения смертных приговоров в исполнение.

Британское издание The Guardian отмечает, что в прошлом году количество казней в США достигло самого высокого уровня за последние 16 лет. Однако общественная поддержка этого явления постепенно и неуклонно падает. Так, согласно соцопросам Gallup, в 1994 году смертную казнь как способ правосудия для преступников, осужденных за убийство, одобряли 80% американцев, а 2025 году — 52%.