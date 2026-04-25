Иран отказался от новых переговоров с США

Иран не планирует проводить новый раунд переговоров с США, несмотря на появившиеся ранее сообщения о возможной встрече 27 апреля. Об этом на своей странице в X заявил представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

По его словам, иранская сторона сосредоточена на дипломатических контактах с Пакистаном. Он сообщил, что министр иностранных дел Аббас Арагчи прибыл в Исламабад с официальным визитом и проведет переговоры с руководством страны. В Тегеране рассчитывают, что посредничество Пакистана поможет остановить, как утверждают в Иране, навязанную США эскалацию и будет способствовать восстановлению стабильности в регионе.

Багаи отдельно подчеркнул, что на текущий момент никаких встреч между представителями Ирана и США не запланировано, а позиция Тегерана будет доведена до пакистанской стороны.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в субботу, 25 апреля, отправятся в Исламабад для переговоров.

