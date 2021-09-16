SpaceX отправит в космос девушку с протезом

Компания бизнесмена Илона Маска SpaceX отправит в космос четырех космических туристов. Таким образом она станет третьей частной компанией, которая отправит гражданский экипаж на орбиту.

Участники экспедиции отличаются от всех тех, кто ранее был в космосе. Увидеть Землю с орбиты смогут те, кто ранее никогда бы не позволили сделать это из-за проблем со здоровьем. Речь о Хейли Арсено. В детстве девушка перенесла рак костей. Из-за болезни нога была ампутирована, теперь Арсено передвигается с помощью протеза.

Главой команды космических туристов стал 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Еще один участник полета — бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. Четвертым членом коммерческого экипажа стала исследователь и предприниматель Сиан Проктор.

Экипаж проведет на орбите трое суток.

Идею коммерческого экипажа оценили не все. Отправлять в космос неподготовленный профессионально экипаж рискованно из-за возникновения внештатных ситуаций, заявил «Газете. Ru» летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, комментируя предстоящий полет в космос корабля Space X без профессионалов-астронавтов.