Разработку лунной сверхтяжелой ракеты приостановили в РФ

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты, предназначающейся для полетов на Луну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.

По последним сведениям, работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью приостановлены на неопределенный срок.

«КЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», — подчеркнул Баранов.

По его словам, данные работы решили не продолжать на стадии технического проектирования. Ожидалось, что работы будут закончены в октябре текущего года.

Ранее в Роскосмосе назвали сроки развертывания новой орбитальной станции. В текущий момент сейчас заканчивается разработка автоматической межпланетной станции «Луна-25», и в ближайшее окно, в мае 2022 года планируется отправить его на спутник Земли.