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Ученые открыли способ избежать болезни Альцгеймера

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Австралии биохимики обнаружили влияние амилоидного белка, вырабатываемого печенью, на нейродегенерацию и развитие болезни Альцгеймера. Опыты проводились на у мышах. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLoS Biology.

Ранее считалось, что ключевую роль играют амилоиды, образующиеся непосредственно в мозге. Открытие стало оптимистичным для борьбы с болезнью Альцгеймера. Оно доказывает, что меняя структуру питания, можно снизить уровень образования этого белка.

Основная причина недуга — накопление амилоидных бляшек в тканях мозга. Большинство исследование было посвящено оценке продукции бета-амилоида головным мозгом.

Уровни бета-амилоида в крови коррелируют с церебральной амилоидной нагрузкой и когнитивным снижением. Но проверить влияние амилоидных белков, вырабатываемые в периферических органах, таких как печень, до сих пор не было возможности. Теперь ученые смогли это сделать.

Глава исследования заключил, что, хотя необходима дальнейшая работа, открытие показывает, что обилие токсичных белковых отложений в крови потенциально может быть устранено с помощью низкожировой диеты.

Катаракта, макулярная дегенерация и другие возрастные заболевания также могут быть связаны с повышенным риском развития деменции, считают офтальмологи из Китайской академии медицинских наук. Авторы работы проанализировали данные о более чем 12 тыс. взрослых в возрасте 55-73 лет, полученные из крупнейшего хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank. Исследователи оценили состояние здоровья в выборке в 2006-2010 году, а затем наблюдали за людьми до 2021 года. Риск развития оказался на 26% выше у людей с возрастной макулярной дегенерацией.

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