Российские космонавты вышли в открытый космос второй раз за неделю

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос второй раз за неделю для того, чтобы продолжить работы по интеграции нового модуля «Наука» в состав Международной космической станции (МКС). Трансляция доступна на сайте «Роскосмоса».

В начале выхода космонавтам необходимо закончить подключение кабеля локальной сети Ethernet, который проложен от американской части станции к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Затем Новицкий и Дубров должны завершить установку на этом модуле поручня для удобства передвижения.

Помимо этого, им также предстоит проложить кабель локальной сети Ethernet между модулями «Звезда» и «Наука», два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения «Курс». Затем запланирована установка платформ с адаптерами и тремя контейнерами «Биориск-МСН на модуле «Поиск».

МЛМ «Наука» пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции 30 июля. Спустя месяц, 30 августа, генеральный конструктор РКК «Энергия» и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что на борту нового модуля начался первый научный эксперимент.