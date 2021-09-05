В SpaceX назвали дату старта гражданского Crew Dragon

В SpaceX определили дату старта первой гражданской космической миссии на корабле Crew Dragon — 15 сентября, сообщает сайт программы Inspiration4.

Экипаж первой гражданской миссии состоит из двух мужчин и двух женщин, при этом никто из них не является профессиональным астронавтом. В космос отправятся основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, оплативший полет, а также исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено и инженер Кристофер Семборски.

Подготовка экипажа велась с марта 2021 года, когда было объявлено о старте программы. Астронавты должны прибыть на космодром 9 сентября.

Продолжительность намечающегося космического полета составит трое суток. Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, произойдет с пусковой площадки 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Ранее Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon.